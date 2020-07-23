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Tezgahlar Ayasofya için çalışıyor

86 yıl sonra yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak olan 'nde hazırlıklar devam ediyor. Osmanlı dönemi mimarisinin renkleri ile tonlarını taşıyan ve 4 bin metrekarelik Ayasofya Camii'nin halısı ise 'nın Demirci ilçesindeki tezgahlarda dokunuyor.

Tezgahlar Ayasofya için çalışıyor
Giriş Tarihi: 23.7.2020

Halıyı üreten firmanın sahiplerinden Behçet Özkul, "Şu anda sadece cami içerisinde 8 saf tutulacak şekilde halı serme işlemi tamamlandı. Halılar yüzde 100 yerli yünden yapıldı. İnsan sağlığına zararlı hiçbir madde içermiyor. Antibakteriyel ve alev almaz yanmayan özelliklere sahip. Bir metrekaresi 5 kilo ağırlığında olup Ayasofya için özel üretilmiştir. Ayrıca özel bir teknik kullanarak halının tüyleri kıble yönüne eğilmiştir. 108 yıllık bir halı geçmişi olan bir aile olarak Demirci'deki fabrikamızda başka siparişlere ara verdik sadece bu halıyı tamamlamak için işçilerimiz titizlikle çalışıyor" diye konuştu.

75 KİŞİLİK ÖZEL EKİP
Ayasofya Camisi'nin tabanına toplam 4 bin metrekare halı serileceğini kaydeden Özkul, "24 Temmuz'a kadar 2 bin metrekarelik halı sermiş olacağız. Tesislerimizde üretilen halılarla bu tarihi anın parçası olmak bizim için büyük bir gurur" dedi.



4 BİN METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE
Türkiye, yarın ilk cuma namazının kılınacağı Ayasofya Camisi'nin açılışını sabırsızlıkla beklerken, Demircili halı üreticileri bu tarihi günün parçası olmanın gururunu yaşıyor. Camiye serilecek 4 bin metrekarelik Osmanlı Rumi Deseni halılar için tezgahlar gece gündüz çalışıyor.

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