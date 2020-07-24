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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ile birlikte çay içti

Başkan Erdoğan, ile birlikte çay içti

Başkan , Fatih'te Genel Başkanı ile bir kafede çay içti. Vatandaşlar Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye yoğun ilgi gösterdi.

24.07.2020, 18:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in türbesi ziyaretinin ardından Fatih Fevzi Caddesi'ndeki bir kafeye gitti.

Erdoğan'a burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.

ARACA KADAR UĞURLADI

Erdoğan kafeden ayrılan Devlet Bahçeli'yi makam aracına kadar uğurladı. Ardından kafeye dönen Erdoğan, bir süre sonra tekrar dışarı çıktı.

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