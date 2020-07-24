Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in türbesi ziyaretinin ardından Fatih Fevzi Caddesi'ndeki bir kafeye gitti.
Erdoğan'a burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.
ARACA KADAR UĞURLADI
Erdoğan kafeden ayrılan Devlet Bahçeli'yi makam aracına kadar uğurladı. Ardından kafeye dönen Erdoğan, bir süre sonra tekrar dışarı çıktı.
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