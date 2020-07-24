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Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ile birlikte çay içti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir kafede çay içti. Vatandaşlar Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye yoğun ilgi gösterdi.

24.07.2020, 18:10