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Başkan Erdoğan'dan Ayasofya sonrası sürpriz ziyaret

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, 'nde Cuma namazı sonrasında Han'ın kabrini ziyaret etti. Erdoğan bugün, Ayasofya Camii'nde 350 bin kişinin Cuma namazına katıldığını açıkladı.

Başkan Erdoğan'dan Ayasofya sonrası sürpriz ziyaret

24.07.2020, 15:10 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020,15:21

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Cuma namazı sonrasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini ziyaret etti.

Erdoğan, ziyaret öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder.

(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi) Tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer.

350 BİN KİŞİ SAF TUTTU

Milletimizin özlemini gerçekleştirme bakımından çok çok önemliydi. 350 bin kişi bugün Cuma namazına iştirak etmiş.

Bundan sonra içeride ve dışarıda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Hep beraber emeği geçen tüm kardeşlerime, gerek burada yargının ortaya koyduğu tavra, gerekse Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuzun tavrın birlik beraberlik içinde devamını diliyorum."

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