Fetih ruhu canlandı

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği 1453'te kılıç hakkı olarak camiye çevirdiği Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı dün kılındı. Danıştay ve Cumhurbaşkanı kararıyla müzeden yeniden camiye çevrilen Ayasofya Camii'nde ilk namaz için binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren meydana akın etti. Ayasofya'daki Cuma namazına gelmek isteyenler tarihi yarımada çevresinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.



Bazı vatandaşlar araçlarını park ederek yürüyerek Ayasofya'ya ulaşmaya çalıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya çevresindeki namaz kılma alanlarının dolduğunu, bu nedenle misafir girişlerinin durdurulduğunu duyurdu. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, namaz öncesi camiye gelerek güvenlik tedbirlerini denetledi. Vatandaşların namaz kılacakları bölgeleri de inceleyen Aktaş, bazı boş yeşil alanları da namaz kılınması için vatandaşların kullanımına açtı. Ayrıca Yenikapı'ya gelmek isteyenler için ring seferleri düzenlendi.

İlk namaza Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve devletin zirvesi tam kadro katıldı.

SEVGİ GÖSTERİSİ

Bölgeye gece saatlerinde gelenlerin Gülhane Parkı'nın önündeki kontrol noktasına giriş yapmasına izin verilmesiyle vatandaşlar koşarak Ayasofya'ya gitti. Camide sabah 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyan, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Ayasofya'da safını tuttu. Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, saat 12.00 sularında Ayasofya Meydanı'na geldi. Namaz kılmak için meydanları dolduranlar Erdoğan'ı alkış ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Erdoğan, namaz öncesi Fatiha ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde irad edilen ilk hutbeye elinde kılıçla çıktı. Hutbenin ardından Cuma namazının farzını kıldırıp Fetih Suresi okuyan Erbaş, "Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor elhamdülillah. Hamdüsenalar olsun Allah'a" ifadelerini kullandı.



DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELDİLER

AYASOFYA-İ Kebir Cami- i Şerifi'nde, 86 yıl sonra Cuma namazını kılmak isteyen Pakistan kökenli ABD vatandaşı Müslümanlar da Ayasofya Meydanı'nda yerlerini aldı. Açılış için New York'tan gelen 40 kişilik grup, geleneksel kıyafetleriyle ilgi odağı oldu. Çok mutlu olduklarını ifade eden grup üyeleri, "86 yıldır kapalı olan Ayasofya'nın yeniden açılmasından dolayı çok mutluyuz. Bu bizim için çok büyük onur ve şereftir. Osmanlı'nın mirası olan Ayasofya açıldığından, namaz kılmak için yeniden burada toplandık" değerlendirmesinde bulundu.



FATİH'İN TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ

BAŞKAN Erdoğan, Ayasofya'daki Cuma namazının ardından Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ayasofya'yı aslına Cumhur İttifakı olarak döndürmüş olmamız, milletimizin 10 yıllara sarih özlemini gerçekleştirme bakımından çok çok önemliydi" dedi.



350 BİN KİŞİ KATILDI

Konuşmasında namaza katılımla ilgili rakamları da açıklayan Erdoğan, "Az önce resmi rakam olarak aldım 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Hep beraber biz emeği geçen tüm kardeşlerime, gerek burada yargının ortaya koyduğu tavra, gerekse Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuz tavrın birlik beraberlik içerisinde devamını Allah'tan diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



TÜM CAMİLERDEN "FATİH'E SELAM"

Dün Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde okunan Cuma Hutbesi'nde, Ayasofya'da 86 yıl aradan sonra ilk namazın kılınmasına vurgu yapıldı. Hutbede, "Çağının en gelişmiş teknolojisini üreten, gemileri karadan yürüten, Allah'ın izni ve inayetiyle İstanbul'u fetheden, sonra da bu aziz şehrin tek bir taşınabile zarar gelmesine izin vermeyen, o genç ve dirayetli padişaha, Fatih Sultan Mehmet Han'a selam olsun" ifadeleri yer aldı.





HUTBEDE KILIÇ MİNBERDE SANCAK

AYASOFYA Camii'nde kılınan ilk Cuma namazı öncesinde büyük bir heyecan vardı. Namaz öncesinde hutbeyi okumak için minbere çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın elinde fethin sembolü olan bir kılıç vardı. Osmanlı döneminin Fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılırdı. Minberin giriş kısmına da kılıç konulurdu. Hutbede kılıcın sol elde tutulması da, İslam dininin bir barış dini olduğunu gösterir. Kılıcın sol elde tutulmasıyla dosta güven, düşmana korku verilir.





MUHARREM İNCE, NAMAZI SULTANAHMET'TE KILDI

CHP'li Muharrem İnce'nin Ayasofya'ya gittiği ancak camiye girmeyerek Cuma namazını Sultanahmet Meydanı'nda kıldığı öğrenildi. İnce, "Diyanet İşleri Başkanı beni arayıp namaza davet etti. Ama ben Diyanet İşleri Başkanı'nın değil, Allah'ın davetine uyacağım" ifadelerini kullanmıştı.



YUNANİSTAN YASTA

86 yıl sonra ilk Cuma namazının kılındığı Ayasofya Camisi'nin tarihi gününde Yunanistan yasa boğuldu. İlk namazın kılınmasının ardından yas ilan edilen Yunanistan'da kilise önlerindeki bayraklar yarıya indirilerek, hüzün çanları çalındı.

Başkan Erdoğan'dan Ayasofya sonrası sürpriz ziyaret

Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ile birlikte çay içti

'Fethin sembolü olan camilerde hutbeye kılıçla çıkma geleneğini bundan sonra devam ettireceğiz inşallah'