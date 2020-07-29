Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya mektubu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslüman dini liderlere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla mektup gönderdi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Ayasofya'nın dirilişi, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair ümit kaynağı, medeniyetimizin yeniden yükselişinin ilk işareti olacaktır." dedi.
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