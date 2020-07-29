  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya mektubu

Başkanı Erbaş'tan mektubu

Başkanı , Müslüman dini liderlere, 'nın ibadete açılmasıyla ilgili bir mektup gönderdi. Erbaş, "Ayasofya’nın dirilişi, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair ümit kaynağı, medeniyetimizin yeniden yükselişinin ilk işareti olacaktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya mektubu

29.07.2020, 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020,12:07

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslüman dini liderlere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla mektup gönderdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Ayasofya'nın dirilişi, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair ümit kaynağı, medeniyetimizin yeniden yükselişinin ilk işareti olacaktır." dedi.

AA

Ayasofya Camii 24 saat ibadete açık olacak Ayasofya Camii'ndeki namazı Göktürk-1 uydusu görüntüledi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya mektubu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA