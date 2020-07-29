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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya mektubu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslüman dini liderlere, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili bir mektup gönderdi. Erbaş, "Ayasofya’nın dirilişi, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair ümit kaynağı, medeniyetimizin yeniden yükselişinin ilk işareti olacaktır" dedi.

29.07.2020, 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020,12:07