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Haberler Gündem Ayasofya Camii 24 saat ibadete açık olacak

24 saat ibadete açık olacak

Ali Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın Ayasofya talimatını açıkladı. Yerlikaya açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi" ifadelerini kullandı.

Ayasofya Camii 24 saat ibadete açık olacak

24.07.2020, 20:54 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020,21:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 24 saat açık kalması yönünde talimat verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını Twitter hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

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