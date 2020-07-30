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Haberler Gündem İşte 30 Temmuz korona tablosu! Bakan koca açıkladı

İşte korona tablosu! Bakan koca açıkladı

, her gün büyük bir merakla beklenen 'deki günlük tablosunu vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 4,5 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 228.924'e ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavitüs tablosunu açıkladı. İşte Türkiye'De virüsle savaşta son durum.

İşte 30 Temmuz korona tablosu! Bakan koca açıkladı

30.07.2020, 20:34 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020,20:39

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var, kaç vefat var, iyileşen sayısı ve koronavirüs hakkında merak edilen diğer detayları web sitesinden açıklıyor. Peki, 30 Temmuz koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? İşte Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!



Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

İŞTE TÜRKİYE'DE SON DURUM:



Koca açıklamasında "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'E YÜKSELDİ. Son 24 saat içinde yapılan 43.000'i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'DE DÜN AÇIKLANAN VAKA SAYISI KAÇ?

(29 TEMMUZ ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 45.712

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 942

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 14

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 996

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 4.711.095

TOPLAM VAKA SAYISI: 228.924

TOPLAM CAN KAYBI: 5.659

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 212.557

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