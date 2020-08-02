Bakan Pakdemirli paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımı şöyle:

"Dün gece rahat uyudunuz mu? Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar. Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayalım!"





Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Düşük nem, yüksek sıcaklar ekipleri zorluyor. 21 bin ekip üyemiz yangınlara müdahale ediyor'' açıklamasını yaptı.

Pakdemirli, ''194 yangın geçen hafta mücadele ettik. İhbarların yarıya yakını vatandaşlardan geliyor'' bilgisini de ekledi.

Yerleşim yerleri ile ilgili bir tehlike olmadığını aktaran Bakan Pakdemirli, yangınlarla ilgili soruşturma başlatılacağını söyledi.

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