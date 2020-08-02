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Kurultayı'nda koronavirüs şoku! 30 kişide korona çıktı

’nin geçen haftasonu yapılan 37. ’nda ilk tespitlere göre 30 delegenin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Sayının artmasından endişe duyulurken, CHP lideri dahil kurultaya giden partililerinin kendilerini karantinaya aldığı iddia edildi. Sabah Gazetesi'nden 'ün haberi...

CHP Kurultayı'nda koronavirüs şoku! 30 kişide korona çıktı

02.08.2020, 09:43

Koronavirüs nedeniyle erteleme taleplerini duymazdan gelen CHP, 25-26 Temmuz'da Ankara Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi'nde 37. Olağan Kurultayı'nı düzenlemişti. Türkiye'nin 81 ilinden gelen sadece kurultay delegelerinin alındığı kurultaya katılan 30 partilinin koronavirüs salgınına yakalandığı ortaya çıktı. Şimdiye kadar yapılan testlerde ortaya çıkan sonuç, partide korku ve panik yaşanmasına neden oldu. Kurultay salonunda maskesiz dolaşan ve mesafe kuralına uymayan delege ve parti görevlileri tedirginlik yaşamaya başlarken, olayın ortaya çıkmaması için çaba sarf eden parti yönetimine karşı tepkiler yükseldi.

Koronavirüse yakalanan partilerden Üsküdar kurultay delegesi Aydın Yıldırım, geçen salı günü koku alamamaya başlayınca test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Yıldırım, tatile gittiği Balıkesir'deki Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaşanan gelişmeler üzerine kurultaya katılan herkes endişeli. Şimdiye kadar herhangi bir belirti göstermeyen CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetimi ve delegelerin tamamı kendilerini evlerinde karantinaya aldı. Virüs kapan delegelerde kurultaydan sonraki üçüncü gün olan salı günü belirtiler görülmeye başlandığı, koku alamamanın yanısıra bazı hastalarda öksürme, ateş gibi rahatsızlıklar yaşandığı belirtildi. Parti yönetiminde de bazı isimlerin koronaya yakalananların olduğu öğrenildi.

PANDEMİ UYARILARINI DİKKATE ALMADILAR
Kurultayda genel başkanlık seçimine tek aday olarak giren Kılıçdaroğlu, bin 318 delegeden bin 251'inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçilmişti. Eski CHP Milletvekili, PM ve MYK üyesi Şahin Mengü, kurultayın pandemi nedeniyle ileri bir tarihte ve daha geniş bir yerde yapılmasını isterken, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav da Mengü'ye destek vermişti. Partide Kılıçdaroğlu'na muhalif isimlerden Mehmet Sevigen ise 27 Temmuz'da SABAH'ta yayınlanan röportajında, pandemi ortamında kurultay yapılmasına tepki gösterip, "'Üniversite sınavı iptal edilsin' diyorsun ama sen çadır tiyatrosu gibi kongre yapıyorsun. Kongreyi neden iptal etmiyorsun? Yangından mal kaçırır gibi kurultay mı olur? " demişti.

SABAH/ ERHAN ÖZTÜRK

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