İmamoğlu’nun Bodrum kaçamağına tepki yağdı

İmamoğlu ünlü müteahhit Nedim Keçeli'nin evine misafir olurken, Keçeli ailesi fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Bazı takipçiler ise fotoğrafa, "Tatil yaptığı kadar hizmet etseydi her şey güzel olurdu", "Kesinlikle ucunda ihale var", "Bu resimler maskeli ve ayrı durularak çekilmeliydi" şeklinde yorumlar yaptı.

AKŞAM YEMEĞİ YEDİLER

Keçeli ailesi buluşmayı sosyal medya hesabından, "Başkanımız ve zarif eşini keyifle ağırladık" notuyla paylaştı. Gamze-Nedim ve Selen Keçeli, Ekrem İmamoğlu ile bol bol fotoğraf çektirdi.

ADEM ÜLKER

CHP'li Ekrem İmamoğlu yeniden Bodrum'da!