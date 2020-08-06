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Haberler Gündem İmamoğlu’nun Bodrum kaçamağına tepki yağdı

İmamoğlu’nun kaçamağına tepki yağdı

'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine 'nın ilçesinde tatil yapıyor.

İmamoğlu’nun Bodrum kaçamağına tepki yağdı
Giriş Tarihi: 6.8.2020

İmamoğlu ünlü müteahhit Nedim Keçeli'nin evine misafir olurken, Keçeli ailesi fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Bazı takipçiler ise fotoğrafa, "Tatil yaptığı kadar hizmet etseydi her şey güzel olurdu", "Kesinlikle ucunda ihale var", "Bu resimler maskeli ve ayrı durularak çekilmeliydi" şeklinde yorumlar yaptı.

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Keçeli ailesi buluşmayı sosyal medya hesabından, "Başkanımız ve zarif eşini keyifle ağırladık" notuyla paylaştı. Gamze-Nedim ve Selen Keçeli, Ekrem İmamoğlu ile bol bol fotoğraf çektirdi.

ADEM ÜLKER

CHP'li Ekrem İmamoğlu yeniden Bodrum'da!

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