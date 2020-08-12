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İçişleri Bakanlığı'ndan 'yalan belge' uyarısı!

İçişleri Bakanlığı hesabında " kapsamında alınan ve alınacak önlemler için, resmi kaynaklar harici söylentiler ve sahte belgelere itibar etmeyiniz" uyarısında bulunulurken için soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yalan belge' uyarısı!

12.08.2020, 13:53

Koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler ile ilgili dolaşıma sokulan sahte belge deşifre oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıldığı ileri sürülen belge ile kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişiler için soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Korona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal medya, haber, basın yayın organları üzerinden kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişim, sahte belge ve paylaşımlara karşı halkı uyardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlık sahte evrak ve düzenleyenler hakkında soruşturma başlattı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"Biz, yalanlamaktan yorulduk, Birileri, ısrarla, birkaç günde bir YALAN BELGE üretmekten yorulmadı. Koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler için, RESMİ KAYNAKLAR harici SÖYLENTİLER ve SAHTE BELGELERE İTİBAR ETMEYİNİZ Lütfen" denildi.

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