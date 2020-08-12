İçişleri Bakanlığı'ndan 'yalan belge' uyarısı!

Koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler ile ilgili dolaşıma sokulan sahte belge deşifre oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıldığı ileri sürülen belge ile kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişiler için soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı Korona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal medya, haber, basın yayın organları üzerinden kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişim, sahte belge ve paylaşımlara karşı halkı uyardı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bakanlık sahte evrak ve düzenleyenler hakkında soruşturma başlattı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA!
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;
"Biz, yalanlamaktan yorulduk, Birileri, ısrarla, birkaç günde bir YALAN BELGE üretmekten yorulmadı. Koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler için, RESMİ KAYNAKLAR harici SÖYLENTİLER ve SAHTE BELGELERE İTİBAR ETMEYİNİZ Lütfen" denildi.
Biz, yalanlamaktan yorulduk,— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) August 12, 2020
Birileri, ısrarla, birkaç günde bir
YALAN BELGE üretmekten yorulmadı.
Koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler için,
RESMİ KAYNAKLAR harici
SÖYLENTİLER ve
SAHTE BELGELERE
İTİBAR ETMEYİNİZ
Lütfen pic.twitter.com/sVt1jGDRCd
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