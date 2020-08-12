Okullar için karar günü! Milyonlarca kişinin gözü kulağı bu toplantıda

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pandemiyle ilgili son verileri Erdoğan ve kabine üyeleriyle paylaştığı belirtildi. Toplantıda okulların durumunun da gündeme geldiği ancak bu konudaki son kararın Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda alınacağı ifade edildi. Edinilen bilgiye göre, okulların açılış takvimini belirleyen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm hazırlıklarını tamamladı. Bakanlık tarafından normal yüz yüze eğitim modeli, seyreltilmiş yüz yüze eğitim modeli ve uzaktan eğitim gibi başlıklardan oluşan farklı senaryolar, Bilim Kurulu'na sunulmak üzere raporlandı. Yetkililer, MEB'in Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda adım atacağını kaydetti.

'YETERLİ OLMAYABİLİR'

Milliyet'in haberine göre Kabine toplantısının ardından dün de Sağlık Bakanlığı'nda MEB yetkilileriyle üst düzey bir toplantı gerçekleştirildi. Özel okulların 17 Ağustos'ta; devlet okullarının ise 31 Ağustos'ta başlayacağı duyurulan yüz yüze eğitimler için son vaka sayıları analiz edildi. Ancak Bilim Kurulu'nun 3 Ağustos'ta biten Kurban Bayramı tatilinin olası sonuçlarının 14 gün sonra ortaya çıkacağı tezinden hareketle 17 Ağustos öncesinde yapacağı öngörülerin yeterli olmayabileceği de ifade edildi.

'NİHAİ AŞAMADA'

MEB'den yapılan açıklamada ise "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi. Bilim Kurulu toplantısının bugün yapılacağı bildirildi.

Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB'den flaş açıklama