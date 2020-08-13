Başkan Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı

Atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararına göre; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünavar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Tamer Yılmaz oldu.