Rum Yönetimi’nden küstah açıklama

Doğu Akdeniz'de sular ısınırken, bir açıklama da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden geldi. Küstah ifadeler kullanan Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı bir Avrupa filosunun oluşacağını söyledi. Doğu Akdeniz'de sadece Fransa'nın yer almayacağını belirten Hristodulidis, "Fransa'nın yanında tüm Doğu Akdeniz'e dağılacak AB üyesi başka ülkeleri de göreceğiz" dedi.



ABD'Lİ SENATÖRLERDEN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TALEBİ

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Senatör Bob Menendez ile Devlet, Dış Operasyonlar ve İlgili Programlar Meclisi Alt Komitesi üyesi Chris Van Hollen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yazdıkları mektupla Türkiye'ye yaptırım talebinde bulundular. Pompeo'un Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a yapacağı görüşme öncesinde gönderilen mektupta, Trump yönetiminden Türkiye'nin "Gemilerini uluslararası sulardan çekmesi yönünde çağrıda bulunması" ve Pompeo'ya "Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulamak için AB ile birlikte çalışması" talebinde bulunuldu.