Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Rize'de flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il teşkilatıyla yemek programında bir araya geldi. Erdoğan, "100 yıl önce Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklardır. kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz. Yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak, bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oruç Reis'e en küçük bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz.' diye konuştu. Yunanistan'a çağrıda bulunan Erdoğan, "Beklentimiz aklı selim hareket etmesi, özellikle Batı Trakya'daki kardeşlerimize yönelik devlet terörünü andıran uygulamalara bir an önce son vermesidir." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Rizemiz hep 5 yıldızlı otollerin yokluğunu çekti. Gelenler kalacak yer bulamıyordu.

Yarın Ayderi gezip göreceğiz, ne durumda olduğunu yerinde denetleyeceğiz. Ayder ciddi bir çekim alanı olacak, yolları ve alt yapısı büyük ölçüde bitmiş vaziyette.

RİZE HAVALİMANI 2022'DE AÇILACAK

Rize Havalimanı'nı 2022'ye yetiştireceğiz, bunlar Rize'ye Artvin'e geliş gidişleri çok rahatlatacak.

Yolumuza çıkartılan engellere takılıp kalmayacağız, yapacak çok işimz var. Biz milletin emanetini sırtında taşıyan bir davayız, milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık, tanımıyoruz.

Biz bu ülkenin insanına sevdalıyız. Bize inanan ve güvenen insanımızı yarı yolda bırakmadık. İlk günkü aşk ve heyecanla ülkemize hizmeti sürdüreceğiz. Biz gece gündüz demeden çalıştıkça milletimiz de bize destek verdi. Asla bahanelere sığınmadık. Adaletten taviz vermeden, mücadelemizi demokrasi, hukuk içerisinde sürdürerek bu günlere geldik.18 yıl öncesine göre artık geleceğimize daha bir umutla bakıyor, adımlarımızı daha kararlı atıyoruz.

TÜRKİYE BAŞARI ÇITASINI DAHA YÜKSEĞE TAŞIYACAKTIR

Terör örgütlerine yönelik tarihimizin en kapsamlı operasyonlarını yürütüyoruz. Hak ve hukukumuzu çok daha büyük cesaretle yürütüyoruz. Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine hiç olmadığı kadar yakındır. Sadece yurt içi ve yurt dışında yaşayanlar değil, artık tüm mazlum coğrafyaların umudu haline gelmiştir. Mazlum Filistin'in umudu Türkiye'dir. Bugün ne bölgemizde ne Akdeniz Ege ve Karadeniz'de ülkemizin içinde yer almadığı bir denklemin başarı şansı yoktur. Gerek saha gerek masadaki gücümüz artık rakiplerimiz tarafından kabullenilmektedir. Türkiye başarı çıtasını daha yükseğe taşıyacaktır.

IMF'e 23 milyar dolar borcumuz vardı. Ve Mayıs 2013'te IMF'e olan bu borcu sıfırladık. CHP bize akıl veriyor; 'Ekonomide sıkıntıdasınız, IMF'den borç alın da, yola devam edin' Yahu o sizin işiniz. Sizin yükünüzü biz aldık, onları temizledik. Ne zaman Mayıs 2013'te. IMF'le işimiz yok. Kaldı ki onlar bizden 5 milyar dolar borç talebinde bulundum. Ben de arkadaşlara 'verin verin' dedim. Bugün borç alan yarın emir alır.

"SEVR'İ NASIL YIRTIP ATMIŞSAK"

2 gün önce Şansölye Merkel ile görüşmem oldu. Bu görüşmelerden sonra atılan adımlar, Türkiye'ye yapılan bu saldırılardan sonra Türkiye hep kolaylaştırıcı, yumuşatıcı oldu. Ancak Yunanistan bizim yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olurlarsa şunu bilmelidirler ki biz gereğini yaparız.

Gerek uluslararası deniz hukuku gerekse yerleşik teammüller açısından ülkemiz sonuna kadar haklıdır. Bu hakkı da elindeki tüm imkanları kullanarak savunmayı sürdürecektir.

100 yıl önce Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklardır. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz. Yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak, bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız.

Oruç Reis sismik araştırmalarını sürdürüyor. Deniz Kuvvetlerimiz de Oruç Reis'e refakaat ediyor. Oruç Reis faaliyetlerine 23 Ağustos'a kadar devam edecektir. Bu süreçte gemimize yönelik en küçük bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz.

Akdeniz'de attığımız tüm adımları uluslararası hukuk ve iyi komşuluk çerçevesinde atıyoruz.

Yunanistan'ın beklentimiz de birilerinin kışkırtmasıyla değil, aklı selim ile hareket etmesi, özellikle Batı Trakya'daki kardeşlerimize yönelik devlet terörünü andıran uygulamalara bir an önce son vermesidir.

Batı Trakya'daki camilerimize saldırılıyor, okullarımıza saldırılıyor. Biz ise tam aksine... Trabzon'da Sümela Manastırı'nı restorasyonunu bitirdik ve dün geldiler Sümela'da ayinlerini yaptılar.

Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar