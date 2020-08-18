Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek için dün Libya'nın başkenti Trablus'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

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KATAR Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el- Atiyye'nin de katıldığı ziyaret sonrası konuşan Akar, "Libya Libyalılarındır diyerek BM tarafından tanınan meşru hükümetin yanındayız" dedi. TÜRKİYE'NİN bölgede üzerine düşen vazifeyi yapacağını dile getiren Akar, "Önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Libya'nın birliği, bütünlüğü, rahatı, huzuru için ateşkesin kalıcı hale dönüştürülmesi ve Libya'nın bir bütün olarak varlığını gerçekleştirebilmesi için dün olduğu gibi bugün de elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda Katarlı kardeşlerimiz de bizimle beraberler. Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında destekleyerek istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.