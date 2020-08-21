CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce fabrika açılışında verdiği ve tüm Türkiye'nin merakla beklediği büyük müjdeyi açıklıyor.

Son dakika gelen habere göre; Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te yapacağı açıklamaya kilitlendi. Cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'ye geçti.



Erdoğan, milyonların merak ve heyecan ile beklediği açıklamasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Aziz Milletim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Baknalığı'mızın kıymettli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemiz bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak için bir aradayız. Enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanı sıra milli bağımsızlığın temeli içinde çok büyük öneme sahiptir. Ülkelerin koydukları vizyonların hayata geçebilmesi enerji ile mümkündür. Hiçbir çatışma yoktur ki öyle ya da böyle gerisinde enerji yatmasın.

Enerji sahaları için milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı bir düzen kurulmuştur. Suriye'de son yıllarda yaşananları düşünün. Biz mağdur ve mazlumların yanına giderken, birileri doğrudan petrol tesislerine yönelmiştir. Aynısı ile Libya'da da karşılaştık. Biz Libyalı kardeşlerimizin yardımına koşarken, birileri petrol tesislerine koşuvermiştir. Biz insanlığımızı yitirmedik, hep önce kardeşlik, insanlık, dostluk, hak, hukuk ve adalet dedik. İnsanlık bizde, petrol onlarda kalsın dedik. Rabbim, bize görülmemiş büyüklükte bir kapı açtı.

Biz kiralama yöntemleri ile bu işin yürümeyeceğini gördük. Milli kuruluşlar ile çalışmaların yürütülmesini kararlaştırdık. 2017'de yeni baştan belirledik. O dönem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile sonra gelen Fatih Dönmez kardeşimiz bunu kararlılık ile uyguladılar. Ardı ardına 3 sondaj gemisini ülkemizin envanterine kattık.

Bugün bize bu sevinci yaşatan Fatih ve diğer gemilerimiz ile bu alanda en büyük ülkeler arasında yer aldık. Dünya fiyatlarının bir hayli altında ülkemize kazandırdığımız gemilerle yaptığımız araştırmaların maliyeti de oldukça düşüktür. Yerli ve milli imkanlar ile hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık.

Şimdi müjdemi paylaşmak istiyorum. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Hamdolsun neticeye de, keşfe de ulaştık. Fatih sondaj gemimiz ismine yakışır şekilde hepimizi gururlandırdı.

Daha önce Tuna-1 olarak adlandırılan Sakarya arama alanında tüm çalışmalar tamamlandı. Aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin muhtemel olduğu görülüyor. Çok daha zengin kaynağın bir parçasıdır.

Yıllaca enerjide maddi ve manevi sıkıntılar çekmiş bir ülke olarak geleceğe daha güvenle bakacağımıza inanıyorum. Şimdi tespit kuyuları açacağız. İnşaat ve yapı işlerine geçeceğiz.

Şimdi hedefi veriyorum, 2023'te milletimizin kullanımına Karadeniz gazını sunmaktır.