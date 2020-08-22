Doğalgaz haberi iş dünyasını sevindirdi

Ekonomi yazarı Kerem Alkin: Türkiye'nin döviz açığını kapatacak 100 milyar doların üzerinde devrimsel bir keşif yaptık. Türkiye'nin ekseninde gerçekten tarihi bir değişiklik yaşanacak. Bu rezervin devamının geleceğinden hiç şüphem yok. Biz Rusya'dan şimdiye kadar 400 milyon metreküpe yakın 130 milyar dolarlık ithal doğalgaz aldık. Bu keşifle birlikte Türkiye'de bu dönem bitecek. Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ: 29 Mayıs 2018'de yola çıkan ilk milli sondaj gemisi Fatih, büyük bir başarıya imza atmıştır. Türkiye, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının meyvelerini almaya başladı. Türkiye, siyasi ve askeri yönde eksen değişikliğini başarı ile tamamlamıştır. Sırada enerjide eksen değişikliği vardı. Fatih bu keşifle ülkemizi enerjide küresel güç yaptı.



MÜSİAD Başkanı Bilal Saygılı: Dışa bağımlı olan enerji alanında makus talihimiz Fatih'le dönüyor. Bugün büyük bir zafere imza attık. Bu süreçle birlikte inşallah özellikle enerji başta olmak üzere, ekonomi ve savunma sanayii de tam bağımsızlık yolunda çok büyük dönüşümler yapacağız.



EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: Ortalama 40 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan bir ülke olan Türkiye için 320 milyar metreküp doğalgaz bulunması çok önemli bir gelişme. Bu kuyuların bir an önce artması ve cari açığın tamamen ortadan kalkması en büyük temennimiz. Bu keşiflerin sayılarının artması dışa bağımlılığımızı bitirecek.



İZTO Başkanı Mahmut Özgener: Fatih'le Türkiye'nin 7 yıllık ihtiyacına denk gelen bir miktara hızlı şekilde ulaşılması nedeniyle büyük bir gurur yaşıyoruz. Enerji üretebilir duruma gelmek ülke ekonomisi için büyük bir adım. Bu gelişme ile üretim maliyetlerimizi düşürmenin yanı sıra cari açığın önemli kısmını oluşturan enerji ithalatından da tasarruf edeceğiz. Üretim ve büyümede ülkemizi yeni bir dönem bekliyor.



İTB Başkanı: Işınsu Kestelli: Bugün yerli dönüşümün karşılığını aldığımız tarihi bir gün olarak kayda geçiyor. Enerji alanındaki bu tarihi gün gibi yeni kuyularla, bu zaferi perçinleyip daha büyük başarılara imza atacağız. Enerji alanındaki eksen değişikliği ile tarım alanında doğalgaz kullanıldığı için etkisini mutlaka 2023 yılında hissedeceğiz.



İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil: Dünyanın ekonomi, diplomasi, teknoloji, üretim ve küresel ticaret güç merkezi konumuna gelmesi enerjide kendi kendine yetebilmesine bağlı. Enerjide 2023 yılındaki hedefimiz inşallah ülke olarak enerji ihracatçısı bir konuma gelmek. Bu hedef gerçekleşenekadar durmak yok.

FATİH ŞENDİL