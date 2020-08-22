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Başkanı 'den flaş açıklama!

Başkanı , "2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. " dedi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den flaş açıklama!

22.08.2020, 14:03 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020,14:20

ÖSYM Başkanı Aygün, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" açıklamasını yaptı.

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