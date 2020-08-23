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Haberler Gündem Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 23 Ağustos koronavirüs vaka sayısı

Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! koronavirüs vaka sayısı

, Pazar koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, toplam can kaybı 6 bin 121 oldu.

Bakan Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 23 Ağustos koronavirüs vaka sayısı

23.08.2020, 20:47 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020,21:05

Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, toplam can kaybı 6 bin 121 oldu. 795 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.5, ağır hasta sayısı 783 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 80.000'den fazla yeni test yapıldı. 1217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak" paylaşımını yaptı.

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