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Haberler Gündem FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması davasında flaş karar!

'nün yapılanması davasında flaş karar!

Son dakika haberleri... 'nün mahrem yapılanması davasında 24 sanık, 1 yıl 6 ay 22 günden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması davasında flaş karar!

25.08.2020, 13:48

Son dakika haberleri... FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında 24 sanık, 1 yıl 6 ay 22 günden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

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