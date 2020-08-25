Son dakika haberleri... FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında 24 sanık, 1 yıl 6 ay 22 günden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.Detaylar geliyor...
Son dakika haberleri... FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında 24 sanık, 1 yıl 6 ay 22 günden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.
Son dakika haberleri... FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında 24 sanık, 1 yıl 6 ay 22 günden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.Detaylar geliyor...
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması davasında flaş karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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