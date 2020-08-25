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: Bölge ateş altında!

Milli Saunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "'deki 26'ncı esnasında patlama meydana geldi, konvoydaki bir araç hafif hasar gördü. Bölge ateş altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

MSB: Bölge ateş altında!

25.08.2020, 12:52 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020,13:09

Milli Savunma Bakanlığı, Türk-Rus ortak devriyesi hakkında meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 karayolunda icra edilen 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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