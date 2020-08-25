MSB: Bölge ateş altında!

Milli Savunma Bakanlığı, Türk-Rus ortak devriyesi hakkında meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 karayolunda icra edilen 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 karayolunda icra edilen 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2020
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