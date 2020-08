MSB fotoğrafları paylaştı: Doğu Akdeniz'de tatbikat

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TCG GÖKSU ve TCG FATİH fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi.









Paylaşımda tatbikattan fotoğraflar da yer aldı.

Turkish frigates TCG GÖKSU, TCG FATİH and Italian destroyer ITS DURAND DE LA PENNE conducted maritime trainings in the Eastern Mediterranean on 25 August 2020 to improve coordination and interoperability. https://t.co/DRoz9C4Fc7