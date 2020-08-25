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MSB fotoğrafları paylaştı: 'de tatbikat

Milli , " ve TCG fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 2020 günü, ’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir" açıklamasında bulundu.

MSB fotoğrafları paylaştı: Doğu Akdeniz'de tatbikat

25.08.2020, 16:38

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TCG GÖKSU ve TCG FATİH fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi.




Paylaşımda tatbikattan fotoğraflar da yer aldı.

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