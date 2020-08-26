2021 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası, 2020 ve 2021 yılı enflasyon tahminlerini de revize etti. Merkez Bankası, Enflasyon oranı yüzde 6,2 olarak gerçekleşecek. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 2020 asgari ücret zammı için yapmış olduğu açıklamasında Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız" diyerek 2021 görüşmeleri öncesinde işçilere müjdeli haber verdi.

2021 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI İÇİN MÜJDE GELDİ!

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 2020 asgari ücret zammı için yapmış olduğu açıklamasında "Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi. Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız" diyerek 2021 görüşmeleri öncesinde işçilere müjdeli haber verdi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: İŞÇİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEDİK, EZDİRMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yapmış olduğu açıklamasında çalışanları enflasyona ezdirmediklerini söyleyerek; "İş başına gelirken söz verdik; 'İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.' Şimdi de enflasyonun 3-4 puan üstünde belirleyerek yola devam ediyoruz.

Öyle bir kampanya sürdürüyorlar ki, 'Bu fabrikalar çalışmasın, istediğimiz asgari ücreti belirleyelim.' Bu çark dönecek arkadaş... Bizim sözümüz ne? Asgari ücrete işçimizi ezdirmeyeceğiz. Ezdirmedik bugüne kadar, bundan sonra da ezdirmemekte kararlıyız" demişti.

ASGARİ ÜCRETE EN YAKIN ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücret ile çalışan vatandaşların maaşları, memur ve emekli maaşlarından farklı olarak belirleniyor. Memur ve emekliler yılda iki defa zam alırken asgari ücretle çalışan vatandaşların maaşları bir yıllık olarak belirleniyor. Bu kapsamda Aralık ayında gerçekleştirilen asgari ücret belirleme görüşmelerinin ardından Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı belli oluyor. Bu zam tüm yıl boyunca geçerli olmakla beraber yıl içinde değişmiyor. Tüm bu bilgilerin ardından ise merak edilen konu başlığı enflasyon oranı zammı. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar maaşlarına enflasyon oranı zammı almayacaklar. Maaşlar yıl başında belirlendiği için bu rakam yıl sonuna kadar geçerli. Bu maaş zam oranı yıl içinde değişmiyor.

ASGARİ ÜCRET İŞVERENE MALİYETİ NEDİR?

2020 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 2.943 TL, aylık net 2324,70 TL, günlük brüt 98,10TL olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre %15,03 'lık bir artış yapıldı, 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 2.943 TL, net 2.324,70 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

Heyecanla beklenen asgari ücret 2020 uzun süren görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2020 Asgari Ücret net ve brüt tutarları, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir.

İşverene Maliyeti 2020

Asgari Ücret 2.943,00 TL

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 456,17 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 58,86 TL

İşverene Toplam Maliyeti 3.458,03 TL

Asgari Ücret 2020 Brüt (Aylık): 2.943,00 TL

Asgari Ücret 2020 Net: 2.324,70 TL

Asgari Ücret 2020 Brüt (Günlük): 98,10 TL

Asgari Ücret 2020

Asgari Ücret 2020 Yasal Kesintileri

(01.01.2020 - 31.12.2020)

Brüt Ücret 2.943,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı 412,02 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TL

Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TL

Gelir Vergisi 375,23 TL

Damga Vergisi 22,34 TL

Kesintiler Toplamı 839,02 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.324,70 TL

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