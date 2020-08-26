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Haberler Gündem Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

'ın açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

'ın 'nın batısındaki açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir botun battığı bildirildi.

Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

26.08.2020, 08:31

Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir botun battığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Rodos Adası'nın batısında bulunan Herke Adası açıklarında yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir bot battı.

Rodos Liman Müdürlüğü, dalgıç ekibi ve bir Süper Puma helikopterinin batan bottaki düzensiz göçmenler için başlatılan arama ve kurtarma operasyonuna katıldığını duyurdu.

Bölgedeki hava şartlarının arama-kurtarma çalışmaları için elverişli olduğu kaydedildi.

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