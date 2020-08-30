MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 12 Ada açıklaması

Kutlamaların kısıtlandığı ve yasaklandığı ile ilgili iddialara tepki gösteren Bahçeli, "Bu iftiralar vatana ve millete ihanettir. Nankör ve namert koalisyonu zillete bulanmıştır" dedi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı çalışmalarına verilen tepki ile engellemeleri de sert bir şekilde eleştiren Devlet Bahçeli, "Anlaşılan odur ki, Yunanistan'ın denize dökülme istek ve iştahı yeniden kabarmıştır. Yunanistan 98 yıl önce denize döküldüğü yerden tekrar vatan topraklarımıza çıkmanın ve tutunmanın hedefindedir. Karşımızda yeni bir işgal projesi bulunmaktadır. Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatması bir savaş sebebidir. Yükselen tansiyonun kanamaya ve dehşet verici bir kapışmaya yol açıp açmayacağını tayin edecek husus Yunanistan'ın bundan sonraki tavır ve tutumudur. Aksi halde günah Türk milletinden gitmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'NİN VERECEĞİ TAVİZ YOK"

Oniki Ada'nın coğrafi, siyasi ve diğer özellikleri hesaba katılarak hukuken tekrar ele alınmasının Ege'de barış ve istikrar umutlarına canlılık katacağını kaydeden MHP lideri, "Yunanistan kötü niyetlidir, uluslararası hukuka, egemenlik haklarımıza ve milli güvenliğimize açıktan meydan okumaktadır. Sonuçlarına katlanmak üzere Türk milletine meydan okuyanın akıbeti ya mezar ya da mezattır. Türkiye'nin vereceği bir taviz yoktur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın bütün kahraman gazilerini, muhterem şehitlerini, cesaret ve fedakar abidelerini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" açıklamasını yaptı.