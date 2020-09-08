Kaymakamlara FETÖ soruşturması

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 35 civarında kaymakamla ilgili FETÖ soruşturması yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda Şanlıurfa, Batman, Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de 9 kaymakam, Tunceli ve Bingöl'de de 3 vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı. Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları terör örgütü FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alınırken, Şanlıurfa'nın Akçakale ile merkez Karaköprü ilçe kaymakamlarının da açığa alındığı öğrenildi. Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.



ERZURUM'DA 3 İSİM

ÖTE yandan Erzurum'da da Hınıs Kaymakamı Mustafa İlhan, Narman Kaymakamı Mustafa Serin ve Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker görevinden uzaklaştırıldı. Soruşturmayla ilgili konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Neden görevden uzaklaştırıldıklarını devlet olarak biliyoruz. Bunu sizinle paylaşamam ama pes doğrusu" dedi.