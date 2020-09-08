  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Kaymakamlara FETÖ soruşturması

Kaymakamlara FETÖ soruşturması

Kaymakamlara FETÖ soruşturması
Giriş Tarihi: 8.9.2020

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 35 civarında kaymakamla ilgili FETÖ soruşturması yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda Şanlıurfa, Batman, Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de 9 kaymakam, Tunceli ve Bingöl'de de 3 vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı. Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları terör örgütü FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alınırken, Şanlıurfa'nın Akçakale ile merkez Karaköprü ilçe kaymakamlarının da açığa alındığı öğrenildi. Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.

ERZURUM'DA 3 İSİM
ÖTE yandan Erzurum'da da Hınıs Kaymakamı Mustafa İlhan, Narman Kaymakamı Mustafa Serin ve Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker görevinden uzaklaştırıldı. Soruşturmayla ilgili konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Neden görevden uzaklaştırıldıklarını devlet olarak biliyoruz. Bunu sizinle paylaşamam ama pes doğrusu" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaymakamlara FETÖ soruşturması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA