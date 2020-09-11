Çocuk istismarı içeren Cuties (Minnoşlar) filmine dünyada da tepki yağıyor!

Dünyanın önde gelen film ve dizi platformu Netflix bugüne kadar pek çok kez tartışıldı ancak ilk kez böylesine tepki gördü. Çocuk istismarı sahneleri içeren "Cuties" filmini yayınlayan platform, milyonların tepkisiyle karşılaştı.

PEDOFİLİ İÇERİĞİ DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI

Yayının hemen ardından dünya genelinde Netflix'e karşı sosyal medyadan örgütlenen gruplar, dizinin çocukları cinsel bir obje olarak göstermesi ve pedofili ile ilişkilendirmesi sebebiyle protesto ettiler. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Netflix'i çocuk pornografisi yayınlamakla suçlayan üst düzey bürokratlar, kanaat önderleri ve ünlü isimler bu içeriğin Netflix kataloğundan çıkarılmasını istedi.

ABD'de bazı eyaletlerde Netflix'in suç işlediği ve yargılanması gerektiği dillendirildi. Tepkiler üzerine Netflix'in borsadaki hisseleri de değer kaybetti.

KARŞI KAMPANYA SOSYAL MEDYADA TREND TOPİC OLDU

Netflix aleyhine sosyal medyadan kampanya başlatan düşünce kuruluşları ve çocuk hakları savunucuları Netflix hesaplarını kapatma kararı aldı.

Twitter'da "cancelnetflix" (netflixini iptal et) etiketiyle dünya listesinde trend olan ve saatlerce listeden inmeyen kampanya, dünya basınında da yankı buldu. 9 Eylül'de gösterimi yapılan filmin hiçbir sanatsal değeri olmadığını söyleyen bazı yazarlar, yapımın tamamen bazı grupların ahlaksızca emellerine hizmet ettiğini ifade ettiler.

Cinsellik ve çıplaklık uyarısıyla ailelere sunulan filmin imdb puanı ise 1,7'yi geçemedi.





TÜRKİYE VE RTÜK FARKI

Dünya üzerinde tepkiler çığ gibi büyürken filmin fragmanı üzerinden yapımın içeriğini tahmin eden Türk yetkililer tedbirini erken aldı.

RTÜK, çocuk istismarı sahneleri barındıran Netflix'in skandal filmi "Cuties" hakkında geçtiğimiz hafta karar alarak yapımı Türkiye kataloğundan çıkarttırdı.

Netflix'in pedofili içeriği karşısında Türkiye'nin koruyuculuğu ve RTÜK'ün öncü tavrı ise takdir topluyor. Türk kamuoyunda olumlu karşılanan RTÜK kararı, bugüne kadar kafasını kuma gömen uluslararası camia tarafından belki de ilk kez methedildi.

Uluslararası yayıncılık ilkelerin etkili şekilde uygulayan RTÜK'ün bu kararı sonrasında yabancı kaynaklı birçok haber sitesinde ve sosyal medyada Türkiye lehinde olumlu yorumlar yapıldı.

Şimdi gözler Netflix'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Yoğun bir kamuoyu baskısıyla karşı karşıya olan Netflix'in gelen iptal talepleri ve suçlamalar karşısında itibar kaybı yaşadığı kaydedildi. Yakın kaynaklar ise Netflix'in özür dileyerek yapımı çekmeyi düşündüğünü ifade ediyor.

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