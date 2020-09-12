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Haberler Gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'yı kabul etti

Başkan , Başkanı Gafarova'yı kabul etti

Başkan , Başkanı 'yı kabul etti. Kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'yı kabul etti

12.09.2020, 18:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti. Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda katıldığı programların ardından Haliç Kongre Merkezi'ne geçti.

Erdoğan burada Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti. Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

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