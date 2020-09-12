Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti. Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda katıldığı programların ardından Haliç Kongre Merkezi'ne geçti.



Erdoğan burada Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti. Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.