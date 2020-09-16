RTÜK'ten Erol Mütercimler’in konuk olduğu kanala ceza

Son dakika gelen habere göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Haber Global televizyonu hakkında 8 Eylül tarihinde başlattığı incelemeyi tamamlayarak kararını verdi.

"Saynur Tezel ile Kayıt Altında" isimli programı inceleyen Üst Kurul, yayın konuğu Erol Mütercimler'in "İmam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor? Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız." şeklinde ifadelerini 6112 sayılı Kanun'a aykırı buldu.

Program sunucusunun da sarf edilen sözlere müdahale etmediğini belirleyen RTÜK, yasanın 8. Maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri … Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmü ihlal edildiğinden Haber Global'e 3 kez program durdurma ve üst sınırdan para cezası uygulanmasına karar verdi.

BİR MÜTERCİMLER CEZASI DA MELTEM TV'YE

Haftalık olağan toplantısını yapan RTÜK, Meltem TV'de yayınlanan "Akıl Oyunu" programı hakkında hazırlanan uzman raporunu da görüştü.

Programın iki sunucusundan biri olan Erol Mütercimler'in Sakarya'da gerçekleşen bir çocuk istismarı olayı tartışılırken "Arkadaş bu Sakarya bölgesindeki burdaki bu rezalet nedir ya bu bölgedeki? Niye burada bütün tarikatlar niye burada yuvalanmış? Hayır ben söylüyorum, niye burada yuvalanmış? Buranın bir özelliği var. Neyse bilmem. Bak bu Sakarya bölgesinin orda oturanların kalpleri kırılırsa da canları cehenneme, kırılsın." şeklindeki ifadeleriyle eleştiri sınırlarının aşıldığını tespit eden Üst Kurul, yayıncı kuruluşa 3 kez program durdurma ve ağır idari para cezası verdi.

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