Tuzla'da dört villalık bir sitede oturan Halil Sezai, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etti. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, Halil Sezai büyük tepki çekti.

KİRALIK

Bugün savcılık ifadesinin alınmasının ardından Sezai, "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Olaydan iki gün sonra ise Halil Sezai'nin yaşadığı villanın kapısına 'kiralık' yazısı asıldı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na polis eşliğinde getirilen Halil Sezai, "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılığa ifade verdi.



İşlemleri ardından Sezai'nin tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenildi.

Halil Sezai ile ilgili sıcak gelişme! Tutuklama talebiyle sevk edildi...