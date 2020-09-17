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Haberler Yaşam Halil Sezai ile ilgili sıcak gelişme! Tutuklama talebiyle sevk edildi...

ile ilgili sıcak gelişme! Tutuklama talebiyle sevk edildi...

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan şarkıcı , savcılığın talimatı üzerine ifade vermek için Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne polis eşliğinde getirildi. Öte yandan, olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Halil Sezai ile ilgili sıcak gelişme! Tutuklama talebiyle sevk edildi...

SABAH

17.09.2020, 13:12 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020,15:49

'İsyan' şarkısıyla ünlenen Halil Sezai'nin Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 41 yaşındaki şarkıcıya yönelik tepkiler çığ gibi büyümüştü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Halil Sezai'yi ifadeye çağırmıştı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na polis eşliğinde getirilen Halil Sezai, "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılığa ifade verdi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
İşlemleri ardından Sezai'nin tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenildi.

Halil Sezai’nin saldırdığı Hüseyin Meriç yaşadığı dehşeti anlattı Halil Sezai'nin babası yaşındaki adamı dövdüğü anlar ortaya çıktı

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