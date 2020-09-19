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’na kriz yönetimi görevi

İletişim Başkanlığı’na kriz yönetimi görevi
Giriş Tarihi: 19.9.2020

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile İletişim Başkanlığı'na "stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin politikaları belirlemek, ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlama" görevi verildi. Bunun için Başkanlık bünyesinde "Stratejik İletişim ve Kriz Yöneti-mi Dairesi Başkanlığı" ihdas edildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Stratejik iletişim ve kriz yöne-timi alanlarında tüm kamu kurum ve kuruluş-larının koordinasyonunu sağlayarak proaktif çalışmalar yapacağız. Ülkemize yönelik kara propaganda, manipülasyon ve dezenformas-yonla etkin şekilde mücadele edeceğiz" dedi.

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