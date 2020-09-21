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Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrenciler için Baykar olarak 5 bin hediye ettiklerini duyurdu.

Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet

AA

21.09.2020, 09:47

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Selçuk Bayraktar tablet bilgisayar hediye kampanyasını sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu. Bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ülkenin her ilinden toplam yüz bin öğrencinin yarıştığı bilgisini veren Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyoruz ki, ülkemizin her köşesinde önümüzdeki yıllarda bu heyecana ortak olacak nice cevherler var. İmkan sunulduğunda, dünyanın en iyisi olacak çocuklarımız, gençlerimiz var. İşte o cevherlerin eğitim hayatlarına katkı verebilmek, uzaktan eğitim olanaklarından yararlanmalarına destek olabilmek için TEKNOFEST paydaşları olarak, uzaktan eğitim olanağı bulunmayan öğrencilere tablet bilgisayarlar hediye etmeye karar verdik."

Bayraktar, Baykar adına 5 bin tablet bilgisayar hediye edeceklerini, paydaşların da kendilerini yalnız bırakmayacağına inandıklarını kaydederek, "Hep birlikte el ele vereceğiz, daha çok çocuğumuza, gencimize bilgiye erişimin kapılarını açacağız." açıklamasında bulundu.


"FIRSAT EŞİTLİĞİYLE YOLA ÇIKTIK"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktıklarını bildirdi.

Engeller kaldırıldığında öğrencilerin kendilerini daha güzel bir geleceğe ulaştıracağına inandıklarını kaydeden Bayraktar, "Kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon halinde ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.

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