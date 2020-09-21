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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni eğitim yılı mesajı!

'tan yeni eğitim yılı mesajı!

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni eğitim yılı mesajı!

21.09.2020, 11:51

Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitimli bir nesil, refah dolu bir geleceğin teminatıdır! 2020-2021 eğitim öğretim yılı evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun. Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşallah" dedi.

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