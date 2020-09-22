Kaftancıoğlu, “Kazdağları’nı savunalım” dedi, İmamoğlu Ailesi Kaz Dağları’nda ağaçları keserek 10 villa yaptı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu, Kaz Dağları'nda ağaçları keserek villalar yaparken; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Kazdağları'nı savunmak demek yaşamı savunmak demektir. Kazdağlarını savunalım" şeklinde açıklama yapması eleştiriliyor.

İMAMOĞLU AİLESİ'NE AİT 11 BİN 925 METREKARE ARSADA AĞAÇLAR YOK EDİLDİ, DAİRELER YAPILDI

Kaz Dağları'nda Hasan İmamoğlu'nun 6 bin 914 metrekare, Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin 11 metrekare arsası ve dairesi bulunuyor.

İmamoğlu Ailesi'nin Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında bulunan Edremit ilçesi Güre Köyü civarında aldığı 11 bin 925 metrekare arsada ağaçlar yok edildi. Söz konusu arazide 11 dairenin yapıldığı belirlendi.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde; İmamoğlu Ailesi'ne ait ada ve parseller sorgulandığında arsaların bir kısmında dairelerin yapıldığı, arsa olarak gözüken alanlara da ağaçların bulunmadığı açıkça görülüyor.

İmamoğlu ailesi 11 bin 925 metrekare arazide üç yıl içinde 10 adet havuzlu lüks villa yaparken, CHP'li belediyeler talana onay verdi.

KAZ DAĞLARI'NI KORUYALIM DEMİŞTİ!





Ekrem İmamoğlu da, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter'da şahsi hesabından Kaz Dağları'nın korunmasına yönelik paylaşımda bulunmuştu.

İmamoğlu; "Bu ülkenin doğal değerlerini ve yaşam alanlarını canımız gibi korumalıyız. Kaz Dağları'nın yok olması ciğerlerimize çektiğimiz havanın kesilmesidir. Salda Gölü gibi büyüleyici bir güzelliğe de değil zarar vermek, gözümüz gibi bakmalıyız. #KazdağlarıHepimizin #SaldayaDokunma"" ifadelerini kullanmıştı. Ekrem İmamoğlu, 6 Mart'ta da Kaz Dağları'ndaki durumu İstanbul'dan kaygıyla izlediğini iddia etmişti.

MERT: KAZ DAĞLARI'NDA CHP'LİLERİN VİLLALARI VAR

Çanakkale Tarım Kooperatifi Başkanı Zahit Mert, Kaz Dağları'nda CHP'lilerin villalarının olduğunu belirterek, "Arkamızda gördüğümüz binalar Kadıköy eski Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun yapmış olduğu binalar. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin Kaz Dağları Yeşilyurt köyündeki villası var. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dönümlerce arazileri var. Talanın alasını Kaz Dağlarını katledenler yapıyor. Çok açık net ortada... Bu yapılan eylemleri tiyatro diye düşünüyorum" demişti.

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ailesinin de Kaz Dağları'nın hemen yanında Çanakkale Ayvacık'a bağlı Yeşilyurt'ta 174 ada 29 parselde 2 katlı villası bulunuyor.

SABAH/KENAN KIRAN