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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme

Son dakika haberine göre, Başkan , saat 16.30’da Komisyonu Başkanı Leyen ile, 18.00’de ise ile görüşecek.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme

AA

23.09.2020, 12:05 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020,13:04


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştireceği video konferans görüşmesinin saat 16.30'da, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinin de saat 18.00'de başlayacağı belirtildi.

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