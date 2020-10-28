Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutladı.
Bakan Albayrak, "Gönüllerin, ellerin duaya açıldığı kutlu gece... Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğumunun 1449. sene-i devriyesi. Mevlid Kandili'miz mübarek olsun, İslam aleminin bütün beldelerine huzur ve sulh getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
🤲Gönüllerin, ellerin duaya açıldığı kutlu gece...— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 28, 2020
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğumunun 1449. sene-i devriyesi.#MevlidKandili'miz mübarek olsun, İslam aleminin bütün beldelerine huzur ve sulh getirmesini temenni ediyorum. pic.twitter.com/epOfsflspc
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Mevlid Kandili mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.