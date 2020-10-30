Nice yıllara Yeni Asır

126 yıllık bir çınarın gölgesinde, Türkiye'nin dirilişine ve yükselişine şahitlik ediyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında Selanik'te kurulan Yeni Asır, Yunan zulmünden kaçarak İzmir'de yayın hayatını sürdürmüştür. Yeni Asır yeni yuvası İzmir'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu, gelişmesini, modernleşip, serpilmesini bizzat yaşayıp bunu sayfalarıyla Türk halkına aktarma şansı bulmuştur.



HER DAİM GÜNDEM YARATMAK

İzmir ve Ege Bölgesi'nin sesi olarak yıllardır objektif haberciliğinden ödün vermeyen Yeni Asır, 4 yıldır ulusal yayıncılıkla kendini taçlandırmıştır. Türkiye'nin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine gece gündüz çalışan ekibiyle en küçük haberi bile atlamadan okuyucularına ulaştırmak, her daim gündem yaratma mottosuyla hareket etmek bu genç ekibin en büyük arzusu haline gelmiştir.



Yeni Asır Gazetesi Selanik'teki ilk sayısı ile başladığı yayın yolculuğunu 126 yıldır aralıksız sürdürüyor.



MÜTHİŞ BİR MÜCADELE ÖRNEĞİ

Son aylarını yaşadığımız 2020 yılı ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını gölgesi altında akıp geçti. Salgın, milyonlarca insanın canına mal olurken, birçok ülkeyi de ekonomik olarak çökertti. Kovid-19 yüzünden ülkemizde de binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, Türkiye müthiş bir mücadele ile bu pandemi günlerini en az hasarla atlatmak için var gücüyle çalışmaktadır. Biz de Yeni Asır ekibi olarak şahit olduğumuz bu başarı hikayesini sayfalarımıza gece gündüz demeden, salgın demeden en üst düzey önlemler eşliğinde okuyucularımıza ulaştırmaya çalışıyoruz.





EN BÜYÜK ARZUMUZ GERİDE KALMASI

Ekip olarak tek isteğimiz bu zor günlerin bir an önce en az hasarla tarih sayfalarında yerini alması ve mutlu, huzurlu haberlerle dolu sayfalarla size ulaşabilmek. Bu başarılı çalışmalarımızda bize desteğini hiç bir zaman eksik etmeyen Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Dr. Serhat Albayrak'a şükranlarımı borç bilirim.





OKURLARA TEŞEKKÜRLER

Ayrıca matbaa, dağıtım ve reklam servisindeki çalışanlara, muhabirinden, sayfa sekreterine, editöründen spor servisindeki çalışma arkadaşlarıma başarı dolu nice yıllarda sırt sırta bir arada olmak dileklerimle. 126 yıldır gazetemizi hiç yalnız bırakmayan okuyucularımıza şükranlarımı sunuyorum.



İyi ki varsın Yeni Asır Gazetesi.