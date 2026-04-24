CANLI ALTIN FİYATLARI 24 NİSAN 2026 | Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın ve gümüş fiyatları petrol, enflasyon ve faiz beklentilerinin artışıyla haftalık düşüşe geçti. Bölgesel gerilimlerde altın fiyatlarını etkilerken üzerindeki baskıyı arttırdı. Peki, gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 24 Nisan Cuma 2026 güncel altın fiyatları...









Altın fiyatları, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişin enflasyon ile uzun süre yüksek kalabilecek faiz beklentilerini güçlendirmesiyle haftayı düşüş eğiliminde tamamlamaya hazırlanıyor. Spot altın yüzde 0,1 gerileyerek ons başına 4.686,29 dolara indi. Böylece değerli metal, dört haftalık yükseliş serisinin ardından bu hafta yaklaşık yüzde 3 değer kaybetmiş oldu.

ABD'de işlem gören Haziran vadeli altın kontratları da yüzde 0,5 düşüşle 4.702 dolar seviyesine geriledi. Petrol tarafında ise yükseliş dikkat çekiyor. Brent petrol, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların sürmesi ve İran'daki ateşkesin uzatılmasına rağmen arz risklerinin devam etmesiyle haftalık bazda yüzde 17'yi aşan artışla varil başına 105 doların üzerine çıktı. Piyasa analisti Kelvin Wong, boğazın uzun süre kapalı kalma ihtimalinin petrol fiyatlarını yüksek tutabileceğini ve bunun da altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ifade etti.