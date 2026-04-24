CANLI ALTIN FİYATLARI 24 NİSAN 2026 | Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişin enflasyon ile uzun süre yüksek kalabilecek faiz beklentilerini güçlendirmesiyle haftayı düşüş eğiliminde tamamlamaya hazırlanıyor.
Spot altın yüzde 0,1 gerileyerek ons başına 4.686,29 dolara indi. Böylece değerli metal, dört haftalık yükseliş serisinin ardından bu hafta yaklaşık yüzde 3 değer kaybetmiş oldu.
ABD'de işlem gören Haziran vadeli altın kontratları da yüzde 0,5 düşüşle 4.702 dolar seviyesine geriledi.
Petrol tarafında ise yükseliş dikkat çekiyor. Brent petrol, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların sürmesi ve İran'daki ateşkesin uzatılmasına rağmen arz risklerinin devam etmesiyle haftalık bazda yüzde 17'yi aşan artışla varil başına 105 doların üzerine çıktı.
Piyasa analisti Kelvin Wong, boğazın uzun süre kapalı kalma ihtimalinin petrol fiyatlarını yüksek tutabileceğini ve bunun da altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ifade etti.
Yüksek petrol fiyatları, üretim ve lojistik maliyetlerini artırarak enflasyonu tetikleyebilir. Bu durum, merkez bankalarının faizleri yüksek seviyelerde tutma ihtimalini güçlendirirken, faiz getirisi olmayan altına olan talebi zayıflatıyor.
Wong, altının teknik olarak dar bir bantta hareket ettiğini belirterek fiyatların yaklaşık 4.900 dolar seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama ile 4.645 dolar civarındaki 20 günlük ortalama arasında sıkıştığını ve yönün büyük ölçüde Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olduğunu dile getirdi.
Jeopolitik cephede ise tansiyon yüksek. İran, barış görüşmelerinin çökmesinin ardından Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü göstermek amacıyla komandoların sürat teknesiyle bir kargo gemisine baskın düzenlediği görüntüleri paylaştı.
ABD tarafında Donald Trump, Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini düşündüğünü ancak iç karışıklıklar yaşadığını söyledi. Trump ayrıca, anlaşma sağlanamaması halinde askeri seçeneğin devreye girebileceğini ifade etti.
Makroekonomik gelişmeler de altını baskılıyor. ABD doları hafta genelinde yüzde 0,7 değer kazanarak altını diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha maliyetli hale getirdi. Öte yandan, 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirilerinin yüzde 2'den fazla yükselmesi, faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırdı.
Diğer değerli metallerde de düşüşler görüldü. Spot gümüş yüzde 0,3 azalışla 75,22 dolara, platin yüzde 0,6 gerileyerek 1.993,63 dolara, paladyum ise yüzde 0,3 düşüşle 1.464,12 dolara indi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 756 TL
Çeyrek altın: 11 bin 46 TL
Yarım altın: 22 bin 121 TL
Cumhuriyet altını: 46 bin 38 TL
ONS Altın: 4 bin 699 dolar
24 NİSAN GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
Gram Gümüş: 108,29 TL
ONS Gümüş: 74,85 Dolar