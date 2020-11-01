Emrah Apartmanı'ndaki arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler dinleme yaptığı sırada bir kişinin sesi duyulmuştu. Ekipler sesin geldiği alanda çalışma gerçekleştirmeye başlamıştı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Enkaz altından kurtartılan kişinin 14 yaşındaki İdil Şirin olduğu belirtildi. İdil, enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı ve hastaneye sevk edildi.













İzmir'de arama kurtarma faaliyetleri sürüyor

Arama kurtarma ekipleri gece- gündüz fedakarca çalışıyor

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