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Son dakika: 58. saatte gerçekleşti! 14 yaşındaki İdil kurtarıldı

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği İzmir'in Bayraklı ilçesinde 58 sonra bir gerçekleşti. Ekipler altından 14 yaşındaki 'i kurtardı.

02.11.2020, 01:02 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020,01:37

Emrah Apartmanı'ndaki arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler dinleme yaptığı sırada bir kişinin sesi duyulmuştu. Ekipler sesin geldiği alanda çalışma gerçekleştirmeye başlamıştı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Enkaz altından kurtartılan kişinin 14 yaşındaki İdil Şirin olduğu belirtildi. İdil, enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı ve hastaneye sevk edildi.





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