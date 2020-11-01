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Haberler İzmir İzmir'de arama kurtarma faaliyetleri sürüyor

'de arama kurtarma faaliyetleri sürüyor

'deki depremin ardından arama kurtarma ekipleri, akşam saatlerinde Bayraklı ilçesindeki apartmanı enkazında arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdü. 56 saat sonra ise bir kişinin sesi duyuldu.

İzmir'de arama kurtarma faaliyetleri sürüyor

01.11.2020, 23:38

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 19.00 itibarıyla depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 975 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 64 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği duyurulan açıklamada, yaralanan 949 kişiden 729'unun taburcu edildiği, 220 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Açıklamada, 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma ekipleri, akşam saatlerinde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey apartmanı enkazında arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdü. 56 saat sonra ise bir kişinin sesi duyuldu.





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