Yıkılan binaların 9’unda çalışma bitti

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası kente gelerek çalışmaları yakından takip eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde sahadaki son bilgileri aktardı.

62 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Depremde 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 940 kişinin de yaralı kurtarıldığını açıklayan Oktay, 6 binin üzerinde personelin 26 alanda çalışma yaptığını, yıkılan binalardan 9'unda çalışmaların tamamlandığını, 8'inde ise çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi. Tüm kurum ve kuruluşların milletin hizmetinde olduğunu kaydeden Oktay, "Arama kurtarma ekipleri profesyonelliklerinin ötesinde gönüllerini ortaya koyuyor. Artçılar devam ediyor. Aslında artçı ne kadar yoğunlukla devam ederse o kadar hızlı normale döneriz. 4 ve üzerinde şu ana kadar 831 artçı deprem oldu. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Toplam bin 238 binada çalışmaları tamamladık. Toplamda 6 binin üzerinde personel 26 alanda çalışmalarına devam ediyor. Bize gelen en çok soru 'binama girebilir miyim' oluyor. Hasar tespit çalışmalarını çok kısa sürede tamamlayacağız. Özellikle hasarlı ya da orta hasarlı da olsa o binalara girmelerini önermiyoruz" dedi.

2 BİN 685 KİŞİ ÇADIRLARDA

Bölgede barınma ve beslenme konusunda sıkıntı yaşanmadığını kaydeden Oktay, "Barınmada yurtlarımız, spor salonlarımız ve gençlik merkezimiz yaklaşık 7 bin kapasiteli, çadırlarımızda çalışmalar devam ediyor. Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak'ta 4 bin 880 çadır kurulacak. 21 bin barınma kapasitesine sahip. Bin 500 çadır kuruldu. Şu anda kurulan çadırlarda 2 bin 685 kişi barınıyor. Biraz daha uzun süreli barınmaya ihtiyacı olan vatandaşlar için de konteyner alanları kurulacak. 3 bin 500 çadırımız fiilen sevk edildi. Toplam 24 milyon TL bölgeye ihtiyaçlar için aktarıldı" diye konuştu.



AİLE VE ASLİYE MAHKEMELERİ TAŞINACAK

İZMİR Adliyesi hakkında da açıklama yapan Oktay, "Aile ve asliye mahkemeleri yeni yerlerine taşınarak hizmete devam edecek. Biz aynı zamanda bütün dünyada yaşanan salgınla da mücadele veriyoruz. Arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere 83 milyon tek yürek olan tüm milletimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.



KORONA VİRÜS UYARISI

YAŞANAN deprem nedeniyle pandemiyle mücadelede bir zaafa düşülmemesi gerektiğini kaydeden Bakan Fahrettin Koca, "Korona virüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Dikkat etmeliyiz" dedi.



HASTANEDEKİ 3 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Bakanlığı depremin hemen ardından olay yerinde çalışmalarına başladı. 170 ambulans, 2 helikopter ambulans, 234 araç ile 835 personelimiz çalışıyor. Geçen sürede 5 binin üzerinde depremzedeye hizmet verildi. Hastanelerimizde tedavi görenlerin sayısı 896. Taburcu olan sayısı 682'dir. 214 vatandaşın tedavisi devam ediyor. 8'i yoğun bakımda, 3'ünün durumu ciddi" dedi.



ELİF'E HENÜZ ULAŞAMADIK

KOCA, "Önceki gece 01.00 sıralarında 70 yaşındaki Ahmet Çitim enkazdan çıkarıldı. Sağlığı iyi. Genç kızımız İnci'nin durumu iyi. Bakan arkadaşımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altında telefonla görüştüğü Buse'yi de ziyaret ettim. Yakında taburcu olacak. 15 yaşındaki Günay'ın sağlığı iyi. Böbrekleri düzelmeye başladı. Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarılan Seher Perinçek'in tedavisi sürüyor. 10 yaşındaki ikizleri Ezel ve Elzem yoğun bakımda durumları iyi. 7 yaşındaki Umut enkazdan cansız çıkarılmıştı. 3 yaşındaki Elif'e ise henüz ulaşamadık" dedi.



HASAR TESPİTİ İÇİN BASVURUYA GEREK YOK

İZMİR depremi sonrası binaların hasar tespitine yönelik işlemlerin nasıl yürütüldüğüne ilişkin süreç yeniden gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce, mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet, sel, heyelan, deprem gibi afetler sonrası afetin binaya verdiği hasarı gözlemsel olarak değerlendirip hasar tespit işlemleri yürütüyor. Vatandaşların hasar tespit çalışmasının yapılması için herhangi bir kuruma başvurması gerekmiyor. İzmir depremi sonrası da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan 2'şer kişilik yaklaşık 600 ekip, öncelikle Bayraklı, Bornova ve Seferihisar'da hasar tespit çalışmaları yapacak. Diğer ilçelerde ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) kriz merkezine bağlı 17 irtibat bürosuna yapılacak başvurular sonrasında hasat tespit çalışmaları yürütülecek. Hasar tespit çalışması yapılan evlerde, artçı sarsıntılar nedeniyle artan bir hasar durumu varsa vatandaşların, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine, AFAD'ın kriz merkezine, valiliğe, kaymakamlıklara bilgi vermesi öneriliyor.



26 BİNA ACİL YIKILACAK

İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki deprem Bayraklı'da 17 binanın yıkılmasına neden oldu. Birçok bina boşaltıldı, hasarlı binaların önüne sarı şerit çekildi. 26 binanın acil olarak yıkılmasına karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan zarar tespit komisyonu şu ana kadar 93 binanın boşaltıldığını tespit etti. Bu sayının 200'e kadar çıkması bekleniyor.