İzmir depreminde 7 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın ruhsatı 27 senelik!

MUHAMMED UZUN / SABAH

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 109 kişi hayatını kaybetti.

İzmir Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı'nda 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise enkaz altında bulunuyor. Rıza Bey Apartmanı'nın ruhsatının 1993 yılında verildiği öğrenildi.

RIZA BEY APARTMANI'NIN BULUNDUĞU ALANLARIN İMAR PLANI 1983 YILINDA ONAYLANMIŞ

Yıkılan binaların (Rıza Bey Apartmanı) bulunduğu alandaki imar planının, "Bornova İmar Planı" adı altında 17 Ağustos 1983 tarihinde Bornova Belediyesi'nce onaylandığı öğrenildi. Söz konusu tarihte İzmir'in Büyükşehir Belediyesi olmadığı bildirildi.

RIZA BEY APARTMANI'NIN RUHSATI 27 YIL ÖNCE VERİLMİŞ!

7 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın ruhsatının 13 Nisan 1993 tarihinde verildiği öğrenildi. Rıza Bey Apartmanı'nın oturma ruhsatının ise 19 Ocak 1997 tarihinde alındığı öğrenildi.

RIZA BEY APARTMANI'NIN MÜTEAHHİDİ KAYIPLARA KARIŞTI

Yapı Kullanma İzin Belgesi'nde; Ali Rıza İnce'nin sahibi olduğu Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidinin Hasan Hüseyin Özkan olduğu görülüyor. Hasan Hüseyin Özkan'ın depremin ardından kayıplara karıştığı öğrenildi.

Yapı Kullanma İzin Belgesi'nde, Rıza Bey Apartmanı'nın tetkik eden görevlilerin teknisyen Figen Üstün, mimar Gülcan Aslantürk ve inşaat teknisyeni Berrak Çiçek olduğu görülüyor.

ÇOCUKLAR HAYATINI KAYBETTİ

Rıza Bey Apartmanı enkazında, ilk önce 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cenazelerine ulaşıldı. Ardından Arefe Yücel ve torunları Vera Yücel, Lena Yücel, Feda Yücel ve Diren Yücel yaşamını yitirdi. İki kişi ise halen enkaz altında bulunuyor.

BAYRAKLI BELEDİYESİ; RIZA BEY APARTMANINDA OTURMANIN RİSKLİ VE TEHLİKELİ OLDUĞUNA İLİŞKİN 2012 YILINDA RAPOR HAZIRLADI

Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi'nin düzenlediği raporda, Ali Rıza Bey Apartmanı'nda oturmanın riskli ve tehlikeli olduğu tespit edildi ve ev sahipleri uyarıldı. Bayraklı Belediyesi, söz konusu rapora rağmen apartmanda gerekli önlemleri almadı.

Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi; Rıza Bey Apartmanı için 25 Nisan 2012'de tarihinde rapor hazırladı. Rapora göre, apartmana zemin+8 kat olarak 1993'te ruhsat verildi. Apartman 1975 tarihli deprem yönetmeliğine göre inşa edildi.

'AĞIR ÇIKMALAR RİSKLİ'

Binaya ilişkin rapordaki bazı tespitler şöyle:

Her katta yapılan ölçümler betonarme projesi ile karşılaştırıldığında, sıklaştırma bölgelerinde sıklaştırma olmadığı gözlenmiştir. Zemin katta dükkânlar ve ağır çıkmalar olduğu tespit edilmiştir. Bu ağır çıkmalar bina için risk teşkil etmektedir.

2005'teki deprem sonrasında kolon giriş bağlantı noktalarında çatlaklar oluşmuş ve buraların epoksiyle tamir edildiği gözlenmiştir.

Merdiven boşluğunda tesisattan kaynaklanan rutubetlenme olduğu tespit edilmiştir.

Beton sınıfı C15 ile C17 arasındaki seviyede.

Binanın temel alanının bulunduğu bölgede zemin etüdü yapılması gerekir. Zeminsel sıkıntı varsa bu sıkıntının ortadan kaldırılması yapının güvenliği açısından önemli.

'BETON KALİTESİ DÜŞÜK'

Raporun 'sonuç' bölümünde ise şöyle deniliyor:

"Yapınız beton kalitesinin düşük olması, düz demir kullanılması, etriye aralıklarının düzensiz ve kolon kiriş bağlantılarında etriye sıklaştırılmasının yapılmaması deprem riski açısından önem arz etmektedir..

"Bu nedenlerden dolayı, zemin etüt raporu hazırlandıktan sonra 2007 deprem yönetmeliğine göre performans analizinin yapılmasının yapınız açısından iyi olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple, gerekli ortak kararı almanız durumunda Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama Merkezi ile irtibata geçerek zemin etüdü ile beraber performans analizi yaptırmanızı tavsiye ediyoruz."

BAYRAKLI BELEDİYESİ; RAPORU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NA GÖNDERMEMİŞ

Bayraklı Belediyesi; Rıza Bey Apartmanı'na ilişkin 25 Nisan 2012 tarihinde hazırladığı raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göndermediği tespit edildi.

Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi'nin; İzmir depreminde yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'nda oturmanın riskli ve tehlikeli olduğuna ilişkin hazırladığı raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göndermediği bildirildi.

Rıza Bey Apartmanı'na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirilmiş herhangi bir riskli yapı tespiti bulunmadığı öğrenildi.

KURUM: "BAKANLIĞIMIZA, İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VEYA VALİLİĞİMİZE GELEN BİR RİSKLİ BİNA BAŞVURUSU YOK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir gazetecinin "Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarıyla ilgili daha önce riskli bina başvurusu yapıldığı" iddialarıyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine şöyle konuştu:

"Bu deprem acısı hepimizin ortak acısı ve şu an bizim amacımız enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmaktır. Burada bir, beraber olmak zorundayız, bu süreci beraber yöneteceğiz. Buradaki birlik beraberlik ne kadar yüksek düzeyde olursa o çalışmalarımızın hızı, motivasyonu da aynı düzeyde hızlı olur. Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarına ilişkin bakanlığımıza, il müdürlüğümüze veya Valiliğimize gelen bir riskli bina başvurusu yok. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu. Tapusunda riskli bina şerhi yok. Böyle bir tespit yapılıp Bakanlığımıza veya İl Müdürlüğümüze böyle bir başvuru yapılmamış."