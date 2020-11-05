Son dakika: İzmir'de yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen, yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.9 şiddetindeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan ve ağır hasar görerek ölüm ve yaralanmalara sebebiyet veren binalarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 müteahhit, 4 fenni sorumlu, 1 market sahibi ve 1 yapı market sahibi olmak üzere 9 kişi gözaltına alınmıştı.



7 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL

Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A., Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A., Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ve Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö., olmak üzere 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Cumhuriyet Sitesi B ve C Blokları'nın mesulü E.İ. ve Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İFADELERİNDE "O ZAMANIN ŞARTLARINA GÖRE İNŞAATI YAPTIK" DEMİŞLERDİ

Şüpheli müteahhitlerin, ifadesinde "Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık. Eksik ya da yanlış malzeme kullanmadık" dedikleri öne sürüldü. Kolonu kestiği iddia edilen market sahibinin ifadesinde ise kolonları kesmesinin söz konusu olmadığı, 2002 yılında kiraya verdiklerini, 100'ün üzerinde gayrimenkulünün olduğunu, böyle bir şeyle uğraşmayacağını söylediği öğrenildi.



"KOLONLARI KAYDIRANLAR SORUMLUDUR" DİYE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A. ise, adliyeye götürüldüğü esnada, "Ben Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidiyim. Bizim bir suçumuz yok. Kolonları kaydıranlar sorumludur" diye açıklama yaptı

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