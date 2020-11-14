Koronavirüs tedavisi gören gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve yoğun bakımda olan Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti. Yazıları ve fikirleriyle Türk basınında mümtaz bir yer edinen Kekeç'in vefatı sonrası, sosyal medyada çok sayıda başsağlığı mesajı paylaşıldı. Devletin zirvesi, meslektaşları ve siyasetçiler, Kekeç'i anarak ailesine başsağlığı diledi.

ERDOĞAN TAZİYEDE BULUNDU

Oğlu Mehmet Hakan Keleç ise sosyal medya hesabından babasının fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam."





Usta kalemin ölüm haberini alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti'nin Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongreleri için yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Kekeç'e başsağlığı diledi. Başkan Erdoğan, şöyle dedi:

"Değerli kardeşim Ahmet Kekeç bugün rahmeti rahmana kavuştu. Rabbim cenneti ile müşerref kılsın. Ailesi ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum."

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Usta gazeteci, kıymetli yazar Ahmet Kekeç'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Güzel bir insanı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kalemiyle, duruşuyla, yaşayışıyla örnek bir insan, Ahmet Kekeç Ağabeye Allah'tan rahmet diliyorum... Başımız sağ olsun. Rabbim mekanını âlî eylesin inşallah."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Biz şüphesiz Allah'a aidiz ve muhakkak O'na döneceğiz.' Ahmet Kekeç ağabey emaneti Hakk'a teslim etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kalemin ve kitabın dervişi, değerli dostumuz Ahmet Kekeç'in vefatına çok üzüldüm. İstikamet üzere yaşadı... Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Ahmet Kekeç'i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal: "Kıymetli gazeteci, kalem ve kelâm ustası Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu: "Gazeteci ve yazar Ahmet Kekeç'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan: "Ahmet Kekeç Ağabey, güzel bir insan, usta bir kalemdi; Güçlü bir dava bilinci, sağlam bir duruşu vardı... Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz."

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ: "Akşam Gazetesi yazarı,bir dava adamı ve değerli bir insan Ahmet Kekeç'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, mesai arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, merhameti ve mağfiretiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun..."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: "Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğimiz usta kalem, Gazeteci-Yazar Ahmet Kekeç'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Bir süredir koronavirüs tedavisi gören ve hayatını kaybeden Akşam gazetesi yazarı Ahmet Kekeç'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum. "

Ankara Valisi Vasip Şahin: "Dar-ı bekaya irtihal eden değerli dost, kıymetli gazeteci ve yazar Ahmet Kekeç'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şâd, mekanı cennet olsun."



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Yalçın Akdoğan: "Sevgili dostum, değerli gazeteci Ahmet Kekeç'in vefatından derin üzüntü duydum. Yüce Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun. Cenab-ı Hak ailesine sabırlar versin. Başımız sağolsun...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz: "Ahmet Kekeç ağabey minnetsiz, temennasız, izzetli bir hayat geçirip emaneti Rabbimize teslim etti. Mümine merhametli, küfre karşı heybetli idi. Mekanı cennet olsun. Allah yakınlarına sabrı cemil nasip etsin."

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin: "Basınımızın duayen ismi Ahmet Kekeç Hakk'a yürüdü. Değerli gazeteci Kekeç'e Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris Güllüce: "Gazeteci Yazar, Ahmet Kekeç'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun..."



AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner; "Ahmet Kekeç kardeşimiz/üstadımız tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuştu. Camiamız bir değerini kaybettiği için sonsuz üzüntülüyüm. Kendisine Allah'tan sonsuz rahmet, muhterem ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun can kardeşim."

MESLEKTAŞLARI 'YİĞİT İNSAN' DİYE SESLENDİ

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan: "Başımız sağolsun, mekânın cennet olsun Ahmet abi.."

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok: "Dürüst, cesur, iyi niyetli, harika bir insandı. Allah rahmet eylesin."

Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç: "Ahmet Kekeç hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin; ailesine, yakınlarına sabırlar versin."

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: "Ahmet Kekeç vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."



İbrahim Tenekeci: "Kıymetli ağabeyimiz Ahmet Kekeç bu dünyanın çileli hayatına veda etmiştir. Bekle bizi aziz ağabey... Mekânın cennet, makamın âli olsun."

Televizyon programcısı Bekir Develi, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Bize hakkını helal et Ahmet Kekeç abi.. Efendimiz (asm) yoldaşın olsun inşallah.."

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce: "Gönül dostu, yiğit insan yazar kardeşimiz Ahmet Kekeç vefat etti. Allah gani gani rahmet etsin. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyor, sabrıcemil niyaz ediyorum."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Kıymetli gazeteci-yazar, değerli kalem Ahmet Kekeç'in vefat haberini öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm basın camiasına başsağlığı, sabır diliyorum."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Değerli gazeteci Ahmet Kekeç'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Türkiye önemli bir kalemini kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Ordu Belediye Başkanı ve Enerji eski Bakanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: "Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Ahmet Kekeç kardeşimizin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Bir süredir Covid-19 tedavisi gören gazeteci yazar Ahmet Kekeç'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

AHMET KEKEÇ KİMDİR?

Malatya'da 3 Ocak 1961 yılında dünyaya gelen Star Gazetesi yazarı Kekeç, doğduğu şehirde eğitim hayatına başladı ve sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ile Atatürk Lisesi'nden 1978'de mezun oldu. Liseyi bitirdikten sonra ailesinin de yönlendirmesiyle üniversite hayatına Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde başlayan Kekeç, 17 yaşındayken Gırgır dergisinde mizah öyküleri yayımlamaya başladı. Kekeç, kaleme aldığı hikaye, eleştiri ve denemeleri 1980'den itibaren Aylık Dergi, Mavera, Yönelişler, Kayıtlar, Kırkayak (Kırklar), Kitap Dergisi, Girişim, İmza dergilerinde yayınladı. Yazar aynı zamanda 1989'da "İmza" dergisinin kurucuları arasında da yer aldı.



ROMAN ÇALIŞMASINA AĞIRLIK VERMİŞTİ

Aynı dönemlerde gazetecilik mesleğine de adım atan Kekeç, ilk olarak Milli Gazete (1985), Yeni Haber, Zaman (1986), Vahdet (1988), Yeni Şafak (1999) ve Akit gazetelerinde editör ve köşe yazarlığı gibi görevlerde bulundu. Kekeç, Gençlik dergisi tarafından 1997'de "yılın yazarı" seçildi. Aynı yıl Türkiye Yazarlar Birliği "Basın -Fıkra Ödülü"nü, 1999'da ise "Yağmurdan Sonra" adlı romanı ile Tuzla Belediyesi Roman Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı. Kekeç, son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştırmıştı ve 2016 yılından beri Star Gazetesi'nde köşe yazarlığına devam ediyordu.



ONLARCA ESER BIRAKTI

Usta yazarın hayatı boyunca kaleme aldığı eserler ise şöyle: Öykü, "Son İyi Şeyler" (1985), roman "Yağmurdan Sonra" (2000), deneme "Beni Türk İmamlarına Emanet Ediniz" (1991), "Atam Sen Kalk Ben Yatam" (1993), "İnek Sosyalizmi" (1996), "Maalesef Türkiye" (1996), "Yurtta Sus Cihanda Sus" (1996), "Gazeteciyim Ama Tedavi Görüyorum" (1999), "Kalanlar" (2003), anı "Derin Roman" (2004), günce "Kanamalı Haydut" (2005), inceleme- araştırma "CIA ve 12 Eylül -Bir İhtilalin Romanı" (1993), "Ali Şükrü Bey Cinayeti" (1996), "Sıkı Adamlar" (2002).