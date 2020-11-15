Başkan Erdoğan, KKTC Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu

Başkan Erdoğan ziyarette bulunduğu KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

KKTC ile dayanışmanın en önemli nişanesi işte bu hastane. Hastanede 6 ameliyathane bulunuyor. Hastanemiz 24 yoğun bakım olmak üzere 100 yatak kapasitesine sahip.

KKTC ile gönül birliğimiz olmasa 45 gün gibi kısa bir sürede burayı tamamlayamazdık. Ülkemizde hizmete sunduğumuz 1008'er yataklı hastaneleri de benzer sürede bitirdik. Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere hizmeti geçen herkese teşekkür ederim.

Yeni bir projemiz var. 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracağız. Yer tesliminden hemen sonra bu yatırıma başlayacağız.

Kıbrıs Türk Halkına yakışır bir hastanenin açılışını yapmaktan memnuniyet duyuyorum. Hastanemizin ve hediye ettiğimiz ambulansların hayırlı olmasını dilerim.

Kapalı Maraş’ta tarihi anlar! İşte ziyaretten kareler...

Son dakika: Başkan Erdoğan Maraş'ta