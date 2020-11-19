Başkan Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Yarbay Rasim Sayın ve Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Yarbay Rasim Sayın ve şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailelerine başsağlığı diledi.
19.11.2020, 14:37
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Yarbay Rasim Sayın ve Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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