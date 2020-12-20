Son dakika: Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı

Türkiye, yeni koronavirüs mutasyonu nedeniyle İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİ İNGİLTERE'DEN SEYAHATİ YASAKLAMIŞTI

İngiltere'de yeni bir koronavirüs mutasyonunun tespit edilmesinin ve hızla yayıldığının duyurulmasının ardından, birçok Avrupa ülkesi İngiltere'den seyahatleri yasaklamıştı.

YÜZDE 70 DAHA BULAŞICI

İngiliz üst düzey sağlık yetkilileri, yeni mutasyonun daha ölümcül olduğu ya da aşılara farklı tepki verdiği yönünde bir kanıt olmadığını, ancak eskisine kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu belirtmişti.