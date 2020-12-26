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Haberler Gündem Son dakika: Koronavirüs vaka sayısı açıklandı! 26 Aralık Cumartesi koronavirüs tablosu

Son dakika: Koronavirüs vaka sayısı açıklandı! Cumartesi koronavirüs tablosu

Son dakika haberi... Cumartesi koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, 'Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele.' paylaşımında bulundu. İşte günlük koronavirüs tablosu...

Son dakika: Koronavirüs vaka sayısı açıklandı! 26 Aralık Cumartesi koronavirüs tablosu

26.12.2020, 19:13 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020, 19:44

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 2 oldu, 253 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373, vefat sayısı 19 bin 624, ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele.' ifadelerini kullandı.

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